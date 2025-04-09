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42-летняя учительница созналась в сексе с учеником в школьном кабинете

WXIX-TV: Учительница из Огайо созналась в растлении школьника и сексе с ним
Фото: iStock/S_Chum

Фото: iStock/S_Chum

Учительница из штата Огайо Эмили Натли признала вину в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. По данным телеканала WXIX-TV, 42-летняя женщина, ранее работавшая в Старшей школе святого Ксаверия в Спригфилде, вступила в запрещённые отношения с подростком осенью 2023 года под предлогом помощи в учёбе.
Следствие установило, что Натли отправляла школьнику обнажённые фотографии и сообщения интимного характера, а также встречалась с ним вне учебного заведения, включая сексуальный контакт в своём школьном кабинете. Доказано, что они занялись ​сексом как минимум один раз.

В октябре 2024 года её уволили, а 7 апреля она признала себя виновной по двум эпизодам обвинения, что сократило число первоначальных шести пунктов.

Максимальное наказание за преступления может составить 10 лет лишения свободы.

Окончательный приговор Натли будет оглашён 10 июня. Несмотря на признание, она остаётся на свободе до вынесения решения суда.

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«Почти вся страна без света»: В Грузии случилось массовое отключение электричества
Крупная авария оставила без света жителей Тбилиси и еще минимум 15 городов Грузии
09 апреля 2025, 03:01

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Массовое отключение электроэнергии произошло в Грузии, оставив без света большую часть страны, включая Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Проблемы с электричеством случились не менее чем в 16 городах. Информацию о масштабной аварии, коснувшейся также Боржоми, Поти и Каспи, подтвердили различные Telegram-каналы, ссылаясь на местные СМИ и пользователей соцсетей.
Подача электричества начала восстанавливаться, однако в некоторых районах свет продолжает «моргать» или временно пропадает, пишет Baza. Причины аварии остаются неясными — официальные власти пока не прокомментировали ситуацию.



Согласно данным местных СМИ и очевидцев, отключения затронули столицу и многие другие города, включая Мцхету, Озургети, Бакуриани и Лагодехи. В результате света нет на большей части территории страны.

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В Сибири перевернулась аэролодка, три человека пропали без вести
08 апреля 2025, 18:51

Фото: iStock/Vladimir Razguliaev

В Сибири на реке Чамыш перевернулась аэролодка, на которой отправились кататься пять человек в самый разгар ледохода. Как сообщает «Ciбдепо», после крушения судна на берег удалось выбраться лишь двоим.
«Со вчерашнего дня на месте ЧП работают срочные службы. Сегодня лодку удалось вытащить. Кабина у нее пуста. Что с тремя людьми, что оставались в лодке — неизвестно. В соцсетях пишут, кстати, что один из троих пропавших — прокопьевский муниципальный депутат», — отмечает издание.
В то же время в Подмосковье произошла жуткая авария с участием автобуса на трассе «Дон», трое детей попали в больницу, один — в тяжелом состоянии. Как сообщает АГН «Москва», ДТП случилось в городском округе Домодедово, где водитель автомобиля Changan ударился об барьерное ограждение, после чего машину отбросило на двигавшийся попутно автобус.
«Врачи оценивают состояние одного ребенка как тяжелое, еще двое детей находятся в состоянии средней степени тяжести. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — приводит агентство сообщение регионального минздрава.
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112: сын главы управления ПФР Ставрополья задержан с кокаином в Москве
08 апреля 2025, 15:36

Фото: istockphoto/???? ??????

Сына главы управления ПФР по Ставропольскому краю задержали в Москве с кокаином, сообщает Telegram-канал 112. Уточняется, что Тимур К. прилетел в столицу из Новокузнецка и отправился за веществами на Земляной вал.
Запрещенку он нашел в парке, где его заметили Росгвардейцы. Парень нервничал, а затем побежал, сбросив наркотики. Вещества обнаружили, а молодого человека — задержали. Эксперты определили, что речь идет о кокаине в крупном размере. Вес составил 2,65 грамма. По словам задержанного, он купил кокаин для себя, а не для сбыта. Открыто уголовное дело.

Ранее стало известно о нападении пятиклассника на одноклассницу с ножом в Новом Уренгое.

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#полиция
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«Ангарский маньяк» Михаил Попков признался в очередном убийстве
08 апреля 2025, 15:13

Михаил Попокв (фото: кадр из интервью Саши Сулим)

Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», признался в ещё одном убийстве. По информации источника РЕН ТВ, это преступление он совершил в 2011 году.
Около 14 лет назад в Ангарске у здания водонасосной станции между Попковым и уборщицей по имени Татьяна произошёл конфликт. В разгар ссоры он достал туристический топор и нанёс женщине несколько ударов. После убийства он поджёг тело и скрылся.

Попков наводил ужас на Иркутскую область с 1992 по 2011 год. Его жертвами в основном становились женщины, которых он под предлогом подвезти заманивал в машину, увозил в безлюдные места и убивал — чаще всего с помощью ножа или топора. После преступлений он старался уничтожить улики, нередко сжигал тела.

Общее число его жертв превышает 89 человек. В 2014 году маньяка задержали, а в 2015 году он был приговорён к пожизненному заключению. Сейчас Попков отбывает срок в колонии строгого режима «Торбеевский централ» в Мордовии.

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#конфликт
#маньяк
#убийство
#тюрьма
#преступление
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В Новом Уренгое пятиклассник напал с ножом на одноклассницу и ранил охранника
08 апреля 2025, 09:34

Фото: iStock/Ben_Gingell

В школе №3 Нового Уренгоя произошел инцидент, в результате которого пятиклассник напал на свою одноклассницу с ножом. Об этом пишет Telegram-канал «Baza».
Согласно информации, полученной от источников, конфликт между учениками возник в ходе ссоры. Тимофей Г., ученик пятого класса, попытался ударить девочку складным ножом, однако, благодаря куртке, она не получила серьезных травм.

В разгар конфликта вмешался охранник школы, который попытался остановить мальчика. В результате вмешательства охранника, Тимофей ранил его ножом в шею. Мужчина был срочно госпитализирован, однако, по последним данным, его жизни ничего не угрожает.

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#школы
#конфликт
#мужчина
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