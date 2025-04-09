42-летняя учительница созналась в сексе с учеником в школьном кабинете

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Учительница из штата Огайо Эмили Натли признала вину в сексуальном насилии над несовершеннолетним учеником. По данным телеканала WXIX-TV, 42-летняя женщина, ранее работавшая в Старшей школе святого Ксаверия в Спригфилде, вступила в запрещённые отношения с подростком осенью 2023 года под предлогом помощи в учёбе.
Следствие установило, что Натли отправляла школьнику обнажённые фотографии и сообщения интимного характера, а также встречалась с ним вне учебного заведения, включая сексуальный контакт в своём школьном кабинете. Доказано, что они занялись сексом как минимум один раз.
В октябре 2024 года её уволили, а 7 апреля она признала себя виновной по двум эпизодам обвинения, что сократило число первоначальных шести пунктов.
Максимальное наказание за преступления может составить 10 лет лишения свободы.
Окончательный приговор Натли будет оглашён 10 июня. Несмотря на признание, она остаётся на свободе до вынесения решения суда.
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В октябре 2024 года её уволили, а 7 апреля она признала себя виновной по двум эпизодам обвинения, что сократило число первоначальных шести пунктов.
Максимальное наказание за преступления может составить 10 лет лишения свободы.
Окончательный приговор Натли будет оглашён 10 июня. Несмотря на признание, она остаётся на свободе до вынесения решения суда.
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Мария Моисеева