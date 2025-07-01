Под Уфой двое подростков на питбайке погибли после аварии с автомобилем

01 июля 2025, 00:38

Фото: iStock/Osobystist

На трассе Уфа - Янаул в Калтасинском районе Башкирии двое подростков на питбайке столкнулись с автомобилем Lada Granta, в результате чего погибли. Об этом рассказал начальник управления ГИБДД по региону Владимир Севастьянов.







«В результате ДТП водитель мототранспорта погиб до приезда скорой медицинской помощи. Его 14-летний пассажир из Нефтекамска скончался при транспортировке в медучреждение», — говорится в сообщении.