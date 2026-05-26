В Подмосковье поймали угонщика-рецидивиста

26 мая 2026, 09:10

Полицейские задержали 42-летнего ранее судимого жителя Дзержинского по подозрению в угоне иномарки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Следствие установило, что злоумышленник с помощью специального оборудования вскрыл машину, припаркованную у одного из домов в городе Видное Ленинского округа, завёл её и уехал.





«Узнать маршрут угонщика помогли записи с камер видеонаблюдения. Удалось также установить личность подозреваемого. Его задержали на улице рядом с его домом в Дзержинском», — говорится в сообщении.