Достижения.рф

Дорога рухнула в центре российского города

Дорога рухнула над подземной рекой в центре Хабаровска
Фото: iStock/Stadtratte

В центре Хабаровска провалилась дорога. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места происшествия.



Крупная яма образовалась на пересечении Комсомольской улицы и Уссурийского бульвара. Отмечается, что под бульваром протекает подземная река Плюснинка, которую менее ста лет назад заковали в бетон.

Неподалёку находится управление внешнего благоустройства и дорог администрации города. Если на скорости въехать в провал, можно лишиться машины и стать обычным пешеходом — надолго.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Кронштадте спасатели вытащили из воды четырёх мужчин после крушения двух катеров. Пострадавшие вовремя успели надеть спасательные жилеты, никто из них не погиб. Однако у них зафиксировали признаки переохлаждения — мужчин госпитализировали.

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0