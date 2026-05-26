Дорога рухнула в центре российского города
В центре Хабаровска провалилась дорога. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash, публикуя кадры с места происшествия.
Крупная яма образовалась на пересечении Комсомольской улицы и Уссурийского бульвара. Отмечается, что под бульваром протекает подземная река Плюснинка, которую менее ста лет назад заковали в бетон.
Неподалёку находится управление внешнего благоустройства и дорог администрации города. Если на скорости въехать в провал, можно лишиться машины и стать обычным пешеходом — надолго.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Кронштадте спасатели вытащили из воды четырёх мужчин после крушения двух катеров. Пострадавшие вовремя успели надеть спасательные жилеты, никто из них не погиб. Однако у них зафиксировали признаки переохлаждения — мужчин госпитализировали.
