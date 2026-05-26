Пьяный водитель на «Ладе» вылетел в кювет и перевернулся на трассе в Красноярском крае
В Красноярском крае 24-летний нетрезвый водитель «Лады» съехал в кювет и перевернулся. В машине находилась 16-летняя девушка. Она погибла на месте. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Молодой человек ехал из Боготола в сторону села Тюхтет. В пути он не справился с управлением, после чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся. Водителя задержали. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
Согласно ПДД, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения запрещено, так как это значительно снижает скорость реакции, внимание и способность контролировать транспортное средство. Также водители обязаны выбирать безопасную скорость, учитывать состояние дороги и соблюдать меры предосторожности при перевозке пассажиров. Нарушение этих требований нередко приводит к тяжелым последствиям, включая гибель людей.
