В Хабаровском крае пройдет суд над наркоманами за поставки героина на Сахалин
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Амурской области и его 43-летней подруги. Оба обвиняются в организации канала поставок героина на Сахалин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Злоумышленники работали в онлайн-наркшопе, где ранее сами покупали запрещенные вещества, часто в долг. Их план состоял в транспортировке наркотиков в города Дальнего Востока для последующей продажи.
В сентябре пара намеревалась доставить партию героина в Южно-Сахалинск. В тайнике они нашли 280 граммов наркотика и собирались отправить его через паромную переправу Ванино — Холмск. Однако правоохранители задержали их до того, как они успели осуществить задуманное. Дело с утвержденным обвинительным заключением передали в Ванинский районный суд Хабаровского края.
