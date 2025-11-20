В Хабаровском крае пройдет суд над наркоманами за поставки героина на Сахалин

20 ноября 2025, 08:45

Фото: iStock/pashapixel

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Амурской области и его 43-летней подруги. Оба обвиняются в организации канала поставок героина на Сахалин. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.