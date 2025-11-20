Женщина, пережившая трехминутную остановку сердца, поделилась своими ощущениями
Жительница канадской провинции Альберта, Кэлли Элуэйнс, пережила шокирующий опыт, когда ее сердце остановилось на три минуты. Об этом сообщает Daily Mirror.
Это произошло из-за коллапса легкого, при котором воздух заполнил пространство между легким и грудной стенкой, сдавив сердце. Парамедики смогли вернуть Кэлли к жизни.
Во время клинической смерти она ощутила, как теряет физическое тело и личность, став частью всеобщего сознания. Этот трансцендентальный опыт изменил ее восприятие жизни и заставил поверить в загробную жизнь. После возвращения Кэлли осознала, что потеря индивидуальности помогла ей справиться с травмами детства.
