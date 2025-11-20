Достижения.рф

Женщина, пережившая трехминутную остановку сердца, поделилась своими ощущениями

Daily Mirror: Жительница Канады умерла на три минуты и ощутила любовь внутри
Жительница канадской провинции Альберта, Кэлли Элуэйнс, пережила шокирующий опыт, когда ее сердце остановилось на три минуты. Об этом сообщает Daily Mirror.



Это произошло из-за коллапса легкого, при котором воздух заполнил пространство между легким и грудной стенкой, сдавив сердце. Парамедики смогли вернуть Кэлли к жизни.

Во время клинической смерти она ощутила, как теряет физическое тело и личность, став частью всеобщего сознания. Этот трансцендентальный опыт изменил ее восприятие жизни и заставил поверить в загробную жизнь. После возвращения Кэлли осознала, что потеря индивидуальности помогла ей справиться с травмами детства.

