Отец и сын погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области
В Иркутской области В ДТП с грузовиком погибли мужчина и его 15-летний сын. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.
Смертельная авария произошла на 215-м километре трассы Тайшет – Чуна – Братск в Братском районе. В момент столкновения погибшие находились в салоне Ford Explorer. Два пассажира внедорожника получили травмы, их осмотрели медики. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что на МКАДе в Москве произошла массовая авария с участием девяти автомобилей.
