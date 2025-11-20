Отец и сын погибли в ДТП с грузовиком в Иркутской области

20 ноября 2025, 09:12

Фото: Телеграм/irkprocnews

В Иркутской области В ДТП с грузовиком погибли мужчина и его 15-летний сын. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем телеграм-канале.