В Подмосковье покупатель переоделся во всё новое и попытался уйти без оплаты
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 29-летнего мужчину, попытавшегося похитить вещи из гипермаркета в посёлке Совхоз имени Ленина в Ленинском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгвардейцы прибыли в магазин по сигналу тревоги.
«Выяснилось, что приезжий молодой человек взял «для примерки» три футболки, носки, кепку и кроссовки, надел на себя все вещи, спрятал старую обувь под стеллаж и направился к выходу, минуя кассы. «Модника» задержали на выходе из магазина», — говорится в сообщении.Похожий случай произошёл и в соседнем гипермаркете. Там 42-летний уроженец Волгоградской области решил украсть шуруповёрт стоимостью более 20 тысяч рублей. Инструмент он спрятал под одеждой, а на кассе оплатил только недорогую стремянку.
Обоих задержанных росгвардейцы передали полиции для дальнейшего разбирательства.