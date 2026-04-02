В Индии умер слон, которого россиянка покрасила в розовый цвет ради снимков
В Индии умер 65-летний слон, которого фотограф из России Юлия Бурляева покрасила в розовый цвет ради снимков. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Предполагается, что животное скончалось из-за сильного стресса во время покраски или из-за токсичности материалов. Эксперты отмечают, что даже «натуральные» краски могут содержать вредные пигменты, вызывающие отравление.
В свою очередь, телеграм-канал «Подъем» пишет, что слон погиб через несколько дней после фотосессии. Сама туристка утверждает, что смерть наступила спустя месяцы и по естественным причинам.
Инцидент произошел в Джайпуре, известном как «розовый город». Россиянка сфотографировала слона на фоне храма Ганеши и выложила снимки в соцсетях. Вскоре после этого на нее обрушилась волна хейта.
Женщину обвинили в жестоком обращении с животными, посоветовали больше не приближаться к ним и использовать нейросети. Сейчас ей приходят «по 10 сообщений в минуту» с различными проклятиями.
