Уральская шестиклассница забеременела от иностранца

02 апреля 2026, 12:32

В Екатеринбурге 6-классница забеременела от студента из Узбекистана

В Екатеринбурге 13-летняя школьница забеременела от иностранного студента.





Как сообщает KP.RU, учащаяся шестого класса познакомилась с молодым человеком из Узбекистана в декабре прошлого года. Несмотря на разницу в возрасте, между ними завязались отношения.



Во время одной из встреч пара вступила в интимную связь. После этого студент перестал отвечать на звонки девочки, а в середине января, как выяснилось, уехал на родину.



В конце марта шестиклассница сделала тест на беременность, который оказался положительным. Только тогда она решилась рассказать о случившемся родителям. Мать несовершеннолетней обратилась в полицию с заявлением. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



