Курьер пытался пронести в московскую больницу лапшу с необычным ингредиентом
Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
В Москве сотрудники Росгвардии задержали курьера, который попытался пронести в больницу наркотики, спрятанные в упаковке из-под лапши быстрого приготовления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл на востоке столицы. Патрульные вневедомственной охраны получили сигнал «Тревога» из медицинского учреждения на 11-й Парковой улице. Прибывшим на место росгвардейцам персонал больницы сообщил, что подозрение вызвал визитёр, назвавшийся курьером. При досмотре его вещей охрана обнаружила запрещённые вещества.
Правоохранители оперативно задержали 30-летнего приезжего. В присутствии понятых у него изъяли несколько полимерных свёртков с неизвестным содержимым, которые были замаскированными внутри пачки из-под лапши.
Мужчину доставили в отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что изъятое — марихуана.
