Курьер пытался пронести в московскую больницу лапшу с необычным ингредиентом

Росвардия задержала курьера с марихуанной в лапше в московской больнице

В Москве сотрудники Росгвардии задержали курьера, который попытался пронести в больницу наркотики, спрятанные в упаковке из-под лапши быстрого приготовления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Инцидент произошёл на востоке столицы. Патрульные вневедомственной охраны получили сигнал «Тревога» из медицинского учреждения на 11-й Парковой улице. Прибывшим на место росгвардейцам персонал больницы сообщил, что подозрение вызвал визитёр, назвавшийся курьером. При досмотре его вещей охрана обнаружила запрещённые вещества.

Правоохранители оперативно задержали 30-летнего приезжего. В присутствии понятых у него изъяли несколько полимерных свёртков с неизвестным содержимым, которые были замаскированными внутри пачки из-под лапши.

Мужчину доставили в отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что изъятое — марихуана.

