Курьер пытался пронести в московскую больницу лапшу с необычным ингредиентом

02 апреля 2026, 12:10

Росвардия задержала курьера с марихуанной в лапше в московской больнице

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

В Москве сотрудники Росгвардии задержали курьера, который попытался пронести в больницу наркотики, спрятанные в упаковке из-под лапши быстрого приготовления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.