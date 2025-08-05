Рыба упала с неба и обесточила целый город

05 августа 2025, 14:56

В Канаде упавшая с неба рыба спровоцировала пожар и обесточила город

Фото: iStock/Nuture

В Канаде рыба свалилась с неба, спровоцировав пожар и масштабное отключение электричества. Об этом пишет газета Straits Times.





В конце июля внезапно оказался обесточен Эшкрофт — небольшой город с населением в полторы тысячи человек. Примерно в тот же момент пожарных вызвали на возгорание в его окрестностях. В тушении помогали местные фермеры и сотрудники энергокомпании BC Hydro.



Всему виной оказалась рыба, обугленные останки которой нашли под линиями электропередачи. Предполагается, что ее уронила скопа, летевшая с реки, протекающей примерно в трех километрах от места возгорания. При контакте провод оборвался, а искры попали на сухую траву. Это и стало причиной пожара и отключений.

«Возможно, птица устала нести крупную рыбу в жару и просто выпустила ее», — дополнила городская пожарная служба.