На вокзале Волгограда объявили эвакуацию
На вокзале «Волгоград-1» была объявлена экстренная эвакуация
На железнодорожном вокзале «Волгоград-1» сегодня, 5 августа, была объявлена экстренная эвакуация. По громкой связи пассажиров и сотрудников попросили покинуть здание, сообщает телеграм-канал «Блокнот Волгоград».
К вокзалу оперативно прибыли кинологи и бригады скорой помощи. Одной из причин объявленной эвакуации вокзала считалось обнаружение бесхозного багажа.
Также известно, что движение поездов продолжалось в штатном режиме, эвакуация не повлияла на график отправления и прибытия составов.
Сейчас вокзал возобновил работу после эвакуации. Пассажирам и провожающим разрешили вернуться внутрь.
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