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На вокзале Волгограда объявили эвакуацию

На вокзале «Волгоград-1» была объявлена экстренная эвакуация
Фото: iStock/kulkann

На железнодорожном вокзале «Волгоград-1» сегодня, 5 августа, была объявлена экстренная эвакуация. По громкой связи пассажиров и сотрудников попросили покинуть здание, сообщает телеграм-канал «Блокнот Волгоград».



К вокзалу оперативно прибыли кинологи и бригады скорой помощи. Одной из причин объявленной эвакуации вокзала считалось обнаружение бесхозного багажа.

Также известно, что движение поездов продолжалось в штатном режиме, эвакуация не повлияла на график отправления и прибытия составов.

Сейчас вокзал возобновил работу после эвакуации. Пассажирам и провожающим разрешили вернуться внутрь.

Анастасия Чубина

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