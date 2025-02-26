В Подмосковье после нападения на полицейских задержали около 30 человек

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27 человек доставлены в отдел полиции за сопротивление сотрудникам правоохранительным органам при задержании нарушителя в Ермолине Ленинского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«ЧП произошло в посёлке опытного хозяйства Ермолино. В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в магазине. Полицейские, прибыв на место, увидели там уроженца Дагестана, находящегося в неадекватном состоянии. При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт с полицейскими, чтобы воспрепятствовать его задержанию», – рассказали в главке ТАСС.За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции злоумышленник арестован на 13 суток. Затем из общежития, расположенного в населённом пункте, в полицию доставили 27 человек, среди которых находился зачинщик противоправного деяния 1998 года рождения.
Предварительно установлено, что во время задержания нарушителя его знакомые повалили одного из полицейских на землю и нанесли ему удары по голове.
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Лора Луганская