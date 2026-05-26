В Подмосковье посоветовали проверить долг за газ при покупке недвижимости

26 мая 2026, 23:01

Перед покупкой дома или квартиры необходимо убедиться в отсутствии задолженности за газ. Об этом жителей Подмосковья предупредили в пресс-службе Мособлгаза.

Там пояснили, что наличие долгов может привести к ограничению газоснабжения и дополнительным расходам для нового собственника.



Мособлгаз предлагает жителям перед покупкой недвижимости

за газ, которая могла образоваться за неуплату счетов предыдущим собственником. Получить услугу можно бесплатно. Для проверки нужно указать адрес объекта недвижимости или номер лицевого счёта. Если имеется задолженность, надо уведомить собственника о необходимости оплатить долг и получить от него соответствующую справку.



Помимо этого, рекомендуется заранее проверить наличие договора на техобслуживание газового оборудования; сроки поверки прибора учёта газа;

актуальность переданных показаний счётчика.



После покупки недвижимости новый собственник должен переоформить лицевой счёт на себя. Сделать это можно

. Услугу также предоставляют бесплатно.

