Жители Подмосковья переоформили онлайн более 3 000 договоров на поставку газа

Свыше трёх тысяч онлайн-заявлений на переоформление договора на поставку газа подали жители Московской области через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Договор нужно переоформлять, если меняется собственник жилья или порядок определения объёма использованного газа.





«Услуга предназначается для физических лиц. Для подачи заявки нужно пройти авторизацию, заполнить соответствующую электронную форму и приложить необходимые документы. А интегрированный в услугу «умный сервис» проверит, есть ли у заявителя действующий договор», — говорится в сообщении.