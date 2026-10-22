В Подмосковье рассказали о восстановлении пострадавших от дронов домов
Восстановление зданий, пострадавших в результате атак беспилотников, является одним из важных направлений работы подмосковных властей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу 360.
Глава региона отметил, что для многоквартирных домов, получивших повреждения от БПЛА, действует приоритетный порядок ремонта.
«Работами занимается Фонд капитального ремонта. Новый порядок позволяет приступать к работам сразу. В первую очередь меняем окна, закрываем тепловой контур. Мы стараемся за этим очень внимательно следить, потому что сроки восстановления имеют для людей принципиальное значение. А на ремонт частных домов выплачиваем компенсацию из муниципального бюджета», — сказал Воробьёв.Он добавил, что сейчас ведётся восстановление 20 многоквартирных домов в 14 округах, и подчеркнул, что работы находится под особым контролем властей.
Ранее сообщалось, что предупреждения о беспилотной опасности поступают жителям Московской области через мобильное приложение «112 МО», разработанное для оперативного взаимодействия граждан с экстренными службами.