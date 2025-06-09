В Подмосковье построят ещё шесть пешеходных переходов через железную дорогу

09 июня 2025, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье сделали комплексной работу по снижению травматизма на железной дороге. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.





Московская область – крупнейший транспортный узел страны. Суммарная протяжённость путей в регионе – 3,3 тыс. км. На территории области находится 471 станция и порядка 1,2 тыс. пешеходных переходов. Среднесуточный пассажиропоток составляет от 1,6 до 1,8 млн человек.

«Безопасность движения – важный индикатор реализации указов президента. Мы сделали эту работу комплексной, учитывая интенсивность и значимость железнодорожного сообщения для Подмосковья. Проводим её вместе с РЖД. Нам есть к чему стремиться. Одна из проблем – проблема зацеперов. Часто это школьники, ребята из неполных семей, которые предоставлены сами себе. Здесь важен диалог с подростком, переключение его на другие активности – спорт, творчество», – отметил губернатор на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.

«Мы проанализировали ситуацию и выработали ряд решений. В первую очередь, вместе с транспортной полицией увеличили количество рейдов на 27 станциях с повторными случаями зацепинга, а также на ближайших 49 станциях, где нет турникетов. С Минобразрования составили 40 персональных анкет на зацеперов, которые будут направлены в образовательные учреждения. Там есть такие вопросы, как состав семьи, успеваемость, дополнительные занятия, психологический портрет, участие в социальной деятельности», – рассказал министр.