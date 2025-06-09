В Подмосковье построят ещё шесть пешеходных переходов через железную дорогу
В Подмосковье сделали комплексной работу по снижению травматизма на железной дороге. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
Московская область – крупнейший транспортный узел страны. Суммарная протяжённость путей в регионе – 3,3 тыс. км. На территории области находится 471 станция и порядка 1,2 тыс. пешеходных переходов. Среднесуточный пассажиропоток составляет от 1,6 до 1,8 млн человек.
«Безопасность движения – важный индикатор реализации указов президента. Мы сделали эту работу комплексной, учитывая интенсивность и значимость железнодорожного сообщения для Подмосковья. Проводим её вместе с РЖД. Нам есть к чему стремиться. Одна из проблем – проблема зацеперов. Часто это школьники, ребята из неполных семей, которые предоставлены сами себе. Здесь важен диалог с подростком, переключение его на другие активности – спорт, творчество», – отметил губернатор на совещании с руководящим составом правительства Подмосковья и главами муниципалитетов.За счёт комплекса мер безопасности за четыре года количество несчастных случаев на железной дороге сократилось на 29%. Было построено семь надземных пешеходных переходов, установлено свыше 12 км ограждений, около 140 камер фотовидеофиксации. Ликвидировано более 650 «опасных троп» через железную дорогу, по которым люди пытаются сократить путь к станциям. В половине случаев именно они стали причинами трагедий на железной дороге.
В 2023 года штраф за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах увеличен до 1,5 тыс. рублей против прежних 100 рублей.
С 2022 года в Подмосковье реализуют программа строительства разноуровневых пешеходных переходов. Такие объекты появились в Химках, Дедовске, Люберцах, Реутове, Раменском, Ленинском и Серпухове. После их открытия на этих участках не произошло ни одного несчастного случая.
Сейчас строятся ещё четыре перехода – в Люберцах и Лобне, которые завершат в этом году, и два – в Одинцове, которые достроят в 2026-м. Ещё два перехода проектируются – в Королёве на станции Подлипки-Дачные и в Раменском на станции Удельная. Все объекты адаптированы для маломобильных групп граждан – там предусмотрены пандусы, лифты м подъёмники.
С 2022 года ведётся установке камер фотовидеофиксации. Ими оборудовали 84 станции. Число несчастных случаев после этого там снизилось в 11 раз.
Как рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, из-за популяризации зацеперов в ТГ-каналах наблюдается рост несчастных случаях с их участием.
«Мы проанализировали ситуацию и выработали ряд решений. В первую очередь, вместе с транспортной полицией увеличили количество рейдов на 27 станциях с повторными случаями зацепинга, а также на ближайших 49 станциях, где нет турникетов. С Минобразрования составили 40 персональных анкет на зацеперов, которые будут направлены в образовательные учреждения. Там есть такие вопросы, как состав семьи, успеваемость, дополнительные занятия, психологический портрет, участие в социальной деятельности», – рассказал министр.А Минспорт Подмосковья, по его словам, будет привлекать этих детей в секции.