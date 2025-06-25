В Подмосковье поступило более 17 тыс. онлайн-заявок на справки из архивов
Более 17 тысяч заявлений на получение различных справок из архивов Московской области было подано через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Архивные справки запрашивают для получения информации о рождении, бракосочетании и смерти для составления родословной, о стаже работы или заработной плате — для оформления или перерасчёта пенсии, об имуществе, истории улицы или дома и пр.», — отмечается в сообщении.Услуга по выдаче архивных справок размещена на региональной госпортале в разделе «Личные документы», подразделе «Справки». Запрошенный документ, заверенный электронной подписью, поступает в личный кабинет заявителя.