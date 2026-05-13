В Подмосковье повышение конкуренции при госзакупках сэкономило 56 млрд рублей

оригинал Наталия Маслёнкина (в центре) (Фото: Радио 1)

В Московской области число жалоб на торги снизилось почти до 1,5%. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такие данные привела первый зампред правительства Подмосковья Наталия Маслёнкина.





Она участвует в XXI Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который проходит в Инновационном центре «Сколково» с 13 по 15 мая.



По словам Маслёнкиной, закупки должны отвечать главным принципам: быть прозрачными, доступными и быстрыми.

«За последние несколько лет мы уменьшили количество жалоб по нашим торгам, свели их до 1,5%. Это очень хороший показатель. Кроме того, повысили конкуренцию, то есть доступность наших площадок для всех заявителей. За предыдущий период нам удалось сэкономить почти 56 млрд рублей за счёт доступа разных производителей товаров и услуг, которые за счёт снижения цены сохранили в бюджете средства. Их мы перенаправили на другие важные социальные задачи», – уточнила зампред.