«Требует просекко и страчателлу»: В Сочи разыскивают попугая за вознаграждение

22 августа 2025, 18:45

В Сочи за крупное вознаграждение ищут попугая, требующего просекко

Фото: Istock/cynoclub

В Сочи правоохранительные органы проверяют обстоятельства пропажи попугая по кличке Эйва. Его владелица утверждает, что птица была похищена, и назначила вознаграждение в 170 тысяч рублей за информацию о её местонахождении. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.