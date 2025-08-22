«Требует просекко и страчателлу»: В Сочи разыскивают попугая за вознаграждение
В Сочи правоохранительные органы проверяют обстоятельства пропажи попугая по кличке Эйва. Его владелица утверждает, что птица была похищена, и назначила вознаграждение в 170 тысяч рублей за информацию о её местонахождении. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Особенностью этого дела являются эксклюзивные вкусовые привычки питомца, которые могут помочь в его розыске. По словам хозяйки, Эйва известна своими нестандартными предпочтениями в еде и напитках: птица регулярно «просит» угостить её просекко и страчателлой.
Как отмечает владелица, Эйва — не просто птица, а полноценный член семьи с высоким интеллектом. Ранее попугай уже становился жертвой покушения на кражу, что серьёзно повлияло на его эмоциональное состояние.
На данный момент по факту исчезновения птицы подано заявление в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку по данному инциденту. Уникальные гастрономические пристрастия попугая могут стать ключевой зацепкой для его поисков.
