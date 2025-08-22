В Индии задержали голубя-«террориста» на границе с Пакистаном
В Индии был задержан голубь-«террорист» на границе с Пакистаном. На его ноге нашли записку, в которой говорилось о грядущем подрыве вокзала в округе Джамму.
Как сообщает telegram-канал Shot, текст был написан на урду и английском. В нем станцию грозились подорвать с использованием взрывного устройства.
Отмечается, что ранее Пакистан отправлял в Индию подобные сообщения с помощью воздушных шаров. Задержанный голубь стал первым с такой угрозой. Птица стала причиной перевода всех служб в режим повышенной готовности. Сейчас выясняется, записка является вбросом или спланированным заговором. Некоторые эксперты утверждают, что голубь мог быть специально обучен для доставки сообщений.
