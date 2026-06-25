В Подмосковье появится региональный сервисный центр белорусского МАЗа
Минский автомобильный завод рассчитывает создать в Московской области офисно-сервисный центр. Инвестиционный проект обсудили зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева и гендиректор ОАО «МАЗ» Валерий Иванкович.
Реализация проекта обеспечит обслуживание и сервисную поддержку техники МАЗ, которая эксплуатируется на территории региона.
«Инвестпроект уже детально проработан. С коллегами из Белоруссии у нас прямой контакт по этому вопросу. Сейчас компания готовит заявку на получение региональной имущественной поддержки, после чего проект перейдёт в стадию реализации. Предварительно центр построят в городском округе Химки», – уточнила Зиновьева.Опыт запуска таких объектов у компании МАЗ уже есть: в России действует ООО «Региональный центр МАЗ ЮГ». Встреча прошла на Минском автозаводе. Делегация инвестиционного блока правительства Московской области посетила предприятие в ходе визита на XIII Форум регионов России и Беларуси.