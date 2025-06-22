Жительница Подмосковья одержала победу в конкурсе «Моя страна — моя Россия»
В рамках Молодежного дня ПМЭФ прошла церемония награждения победителей ХХII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». В возрастной категории от 18 лет в финальный этап конкурса попали 183 участника. В число победителей вошла Наталия Постнова из Подмосковья, сообщила пресс-служба конкурса.
Девушка заняла первое место с проектом «Детский профориентационный чемпионат «Путь в профессию» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Предложение Наталии нацелено на раннюю профориентацию школьников в возрасте от 10 до13 лет.
«Важно, чтобы выбор профессии был осознанным, а не случайным. Мы создаём пространство, где школьники могут попробовать себя в разных ролях и понять, что им действительно интересно», — отметила Постнова.
Работы конкурсантов оценивали свыше трех тысяч экспертов из всех регионов России.
39 победителей «Моя страна — моя Россия» получат призы от профильных партнеров конкурса — премии на реализацию проектов, стажировки и практики в крупных отраслевых организациях, шанс пройти программы дополнительного образования, и иные ценные призы.