Жительница Подмосковья одержала победу в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

22 июня 2025, 16:42

оригинал Наталия Постнова (Фото: пресс-служба «Моя страна — моя Россия»)

В рамках Молодежного дня ПМЭФ прошла церемония награждения победителей ХХII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». В возрастной категории от 18 лет в финальный этап конкурса попали 183 участника. В число победителей вошла Наталия Постнова из Подмосковья, сообщила пресс-служба конкурса.





Девушка заняла первое место с проектом «Детский профориентационный чемпионат «Путь в профессию» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Предложение Наталии нацелено на раннюю профориентацию школьников в возрасте от 10 до13 лет.





«Важно, чтобы выбор профессии был осознанным, а не случайным. Мы создаём пространство, где школьники могут попробовать себя в разных ролях и понять, что им действительно интересно», — отметила Постнова.