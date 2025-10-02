В Подмосковье предали земле найденные поисковиками останки 18 красноармейцев

02 октября 2025, 22:06

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Одинцовском городском округе завершили перезахоронения останков советских воинов, погибших во время обороны Москвы осенью 1941 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.





Несколько дней в деревне Ершово, селе Михайловском и деревне Капань проходили церемонии прощания с бойцами, останки которых обнаружили поисковики в ходе полевых экспедиций.

«В Подмосковье работают 113 поисковых отрядов и 12 объединений. Хочу поблагодарить поисковиков за труд. Когда удаётся установить имена бойцов, это особенно ценно. Для подрастающего поколения такая деятельность становится практическим уроком истории, воспитывает уважение к прошлому. Проведённые захоронения – часть работы по поиску и погребению погибших защитников. Все они сражались за Родину, и мы обязаны достойно предать их земле», – отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швлеидзе.

Фото: пресс-служба МИМП МО

