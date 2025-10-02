В Подмосковье предали земле найденные поисковиками останки 18 красноармейцев
В Одинцовском городском округе завершили перезахоронения останков советских воинов, погибших во время обороны Москвы осенью 1941 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области.
Несколько дней в деревне Ершово, селе Михайловском и деревне Капань проходили церемонии прощания с бойцами, останки которых обнаружили поисковики в ходе полевых экспедиций.
«В Подмосковье работают 113 поисковых отрядов и 12 объединений. Хочу поблагодарить поисковиков за труд. Когда удаётся установить имена бойцов, это особенно ценно. Для подрастающего поколения такая деятельность становится практическим уроком истории, воспитывает уважение к прошлому. Проведённые захоронения – часть работы по поиску и погребению погибших защитников. Все они сражались за Родину, и мы обязаны достойно предать их земле», – отметила министр информации и молодежной политики Подмосковья Екатерина Швлеидзе.
В деревне Ершово захоронили безымянного красноармейца. Работы проводили поисковые отряды «Китеж» из Одинцова, «Вымпел» из Власихи и «Азимут» из Краснознаменска. Несмотря на все усилия, установить личность воина было невозможно. Однако его предали земле со всеми почестями.
В селе Михайловском прошла церемония погребения девяти советских солдат. Их останки тоже обнаружили в окрестностях населённого пункта. Установить имена погибших также не удалось. Спустя десятилетия бойцы обрели последний приют в братской могиле рядом с товарищами.
В деревне Капань предали земле останки восьми красноармейцев. Поисковые работы в районе деревень Капань и Ляхово проводили в рамках ежегодной «Вахты Памяти». В результате работы с архивными документами поисковому отряду «Эхо войны» и Кубинскому военно-историческому клубу «Вечный огонь» удалось установить имена трёх погибших. Ими оказались красноармейцы Фёдор Смирнов 1920 года рождения из Нижегородской области, Хасан Сафаров 1918 года рождения из Азербайджанской ССР и Пётр Бабенко из Новороссийска.
Во всех мероприятиях участвовали более 300 человек – представители администрации округа, молодёжных и патриотических организаций, ветераны, поисковики и местные жители.