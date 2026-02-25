В Подмосковье предложили создать каталог региональных орнаментов и образов
Единый каталог характерных образов и орнаментов регионов предложила создать главный архитектор Московской области, заместитель председателя Экспертного совета по архитектуре и градостроительству при Национальном центре «Россия» Александра Кузьмина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Предложение Кузьмина внесла на заседании коллегии Экспертного совета, посвящённого формированию современной архитектурной идентичности России.
«Каталог орнаментов и образов, характерных для того или иного региона, может стать своего рода «шпаргалкой» для застройщиков при разработке проектной документации», — отметила главный архитектор Подмосковья.Она добавила, что участие в разработке такого каталога могут принять представители профессионального сообщества градостроителей из разных российских субъектов и муниципалитетов.
Заседание проходило 24 февраля в Национальном центре «Россия».