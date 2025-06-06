Жителям Подмосковья в период пожаров предложили альтернативы отдыху в лесу
7 и 8 июня синоптики прогнозируют в Подмосковье температуру около +30°C. В таких условиях резко возрастает вероятность возникновения природных пожаров, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Там отметили, что с 20 марта в подмосковных лесах уже потушено 86 пожаров, и сейчас пожароопасный сезон в регионе продолжается. Нарушение правил поведения в лесу может привести к масштабным пожарам, экологическому ущербу и угрозе для жизни и здоровья людей.
«К выходным мы подготовились: 19 филиалов Мособллеса усилили совместное с МВД и МЧС патрулирование в популярных зонах отдыха. А 28 пожарных станций перешли на усиленный режим работы. Но предотвратить пожар всегда проще, чем бороться с его последствиями. Будьте осторожны», – сказал исполняющий обязанности председателя Комлхоза Московской области Алексей Ларькин.В качестве альтернатив для безопасного отдыха в ведомстве предложили прогулки в парках и скверах; отдых у водоёмов; велопрогулки по оборудованным дорожкам; тренировки на природе; посещение музеев и выставок; экскурсии по историческим местам.
В Комлесхозе напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, грозит административная или уголовная ответственность. Размер штрафов для физлиц составляет до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 110 тыс. рублей, для юрлиц – до 2 млн рублей. Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.