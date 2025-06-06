Жителям Подмосковья в период пожаров предложили альтернативы отдыху в лесу

06 июня 2025, 19:58

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

7 и 8 июня синоптики прогнозируют в Подмосковье температуру около +30°C. В таких условиях резко возрастает вероятность возникновения природных пожаров, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Там отметили, что с 20 марта в подмосковных лесах уже потушено 86 пожаров, и сейчас пожароопасный сезон в регионе продолжается. Нарушение правил поведения в лесу может привести к масштабным пожарам, экологическому ущербу и угрозе для жизни и здоровья людей.

«К выходным мы подготовились: 19 филиалов Мособллеса усилили совместное с МВД и МЧС патрулирование в популярных зонах отдыха. А 28 пожарных станций перешли на усиленный режим работы. Но предотвратить пожар всегда проще, чем бороться с его последствиями. Будьте осторожны», – сказал исполняющий обязанности председателя Комлхоза Московской области Алексей Ларькин.