В подмосковном Комлесхозе рассказали, что делать при лесном пожаре
Обнаружив лесной пожар, следует первым делом позвонить по единому номеру вызова экстренных служб или в лесную охрану. Далее нужно сообщить точное место ЧП и следовать инструкциям сотрудников, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там назвали 10 шагов для безопасности в случае природного возгорания.
«Сначала позвоните по телефонам 112 или 8(800)100-94-00. Определите, куда дует ветер, и в какую сторону распространяется огонь. Ни в коем случае не стойте на пути распространения фронта пожара. Спокойствие – главное в экстренной ситуации. При невозможности уйти зайдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой», – сказали в ведомстве.Если воздуха мало, нужно пригнуться и дышать через влажную ткань. Если справиться с огнем нельзя, необходимо немедленно уходить.
«При небольшом очаге пожара попробуйте потушить его водой, землёй или захлёстывая ветками. После выхода сообщите о пожаре в местные службы. Уточните место, размеры и характер пожара», – добавили в Комлесхозе.Там также подчеркнули, что, если огонь приближается к населённому пункту, нужно немедленно сообщить об этом специализированным службам.