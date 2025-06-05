В подмосковном Комлесхозе рассказали, что делать при лесном пожаре

05 июня 2025, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Обнаружив лесной пожар, следует первым делом позвонить по единому номеру вызова экстренных служб или в лесную охрану. Далее нужно сообщить точное место ЧП и следовать инструкциям сотрудников, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там назвали 10 шагов для безопасности в случае природного возгорания.







«Сначала позвоните по телефонам 112 или 8(800)100-94-00. Определите, куда дует ветер, и в какую сторону распространяется огонь. Ни в коем случае не стойте на пути распространения фронта пожара. Спокойствие – главное в экстренной ситуации. При невозможности уйти зайдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой», – сказали в ведомстве.

«При небольшом очаге пожара попробуйте потушить его водой, землёй или захлёстывая ветками. После выхода сообщите о пожаре в местные службы. Уточните место, размеры и характер пожара», – добавили в Комлесхозе.