В Подмосковье видеомониторинг помог обнаружить поджог в лесу
Пожар, произошедший по вине человека в лесу в 2,2 км от деревни Шильково городского округа Воскресенск, был обнаружен с помощью системы видеомониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Тушение заняло более пяти часов. В борьбе с огнём участвовали шесть лесных пожарных, было задействовано четыре единицы техники», — говорится в сообщении.В настоящее время ведётся работа по установлению виновных в поджоге.
В областном Комлесхозе напомнили, что нарушение правил пожарной безопасности в лесу, которое привело к возгоранию, грозит виновным крупными штрафами. Для физлиц штраф составляет до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.