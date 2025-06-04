В Подмосковье видеомониторинг помог обнаружить поджог в лесу

04 июня 2025, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар, произошедший по вине человека в лесу в 2,2 км от деревни Шильково городского округа Воскресенск, был обнаружен с помощью системы видеомониторинга. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.







«Тушение заняло более пяти часов. В борьбе с огнём участвовали шесть лесных пожарных, было задействовано четыре единицы техники», — говорится в сообщении.