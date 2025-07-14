Подводный охотник нашёл в реке под Волоколамском боевую гранату

14 июля 2025, 10:42

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Боеприпас времён Великой Отечественной войны обнаружил житель деревни Алферьево Волоколамского округа в реке Лама. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Опасный предмет мужчина заметил во время подводной охоты при погружении на глубину. Об этой находке он сообщил в единую службу спасения «Система-112».





«Снаряд достали со дня реки сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России. После чего специалисты пожарно-спасательного отряда №2 определили, что боеприпас является ручной противопехотной гранатой Ф-1 времён ВОВ», — говорится в сообщении.