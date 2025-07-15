В Раменском дорожники случайно выкопали боеприпас времён ВОВ
Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Боеприпас времён Великой Отечественной войны откопали сотрудниками Раменского дорожного ремонтно-строительного управления в ходе подготовительных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
На место оперативно прибыли сотрудники полиции. Они оцепили опасное место и организовали постоянную охрану.
«Вскоре прибыли и взрывотехники МЧС. Они определили, что боеприпас является артиллерийским снарядом калибра 70 миллиметров», — говорится в сообщении.Взрывотехники вывезли снаряд в безопасное место и там ликвидировали.
В администрации округа напомнили, что на территории Московской области нередко находят боеприпасы времён Великой Отечественной войны. О таких находках следует немедленно сообщать в единую службу спасения «Система-112».