В Подмосковье пресекли работу незаконных площадок по приёму строительных отходов

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области
Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области продолжают выявлять нелегальные объекты обращения со строительными отходами и грунтами. В этот раз такие площадки обнаружены в Чехове и Домодедово. Совместно с сотрудниками ОМВД России по округам были проведены надзорные мероприятия.
В ходе рейдов в Чехове и Домодедове были обнаружены нелегальные пункты приёма строительных отходов вблизи деревень Чепелево и села Домодедово. Сотрудники полиции задержали транспортные средства, используемые для незаконной деятельности. Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Кроме того, на прошлой неделе также были обнаружены 66 случаев перевозки строительных отходов и грунта без необходимых разрешений. Общая сумма штрафов составила 198 тысяч рублей.
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Дайана Хусинова