В Подмосковье пресекли работу завода электронных сигарет на миллиард рублей

10 февраля 2026, 11:34

Фото: iStock/Benjamin Robinson

В Подмосковье пресекли работу подпольного завода по производству электронных сигарет на сумму около одного миллиарда рублей. Нелегальное предприятие выпускало десятки тысяч устройств за смену и поставляло продукцию по всей стране.