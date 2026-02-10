В Подмосковье пресекли работу завода электронных сигарет на миллиард рублей
В Подмосковье пресекли работу подпольного завода по производству электронных сигарет на сумму около одного миллиарда рублей. Нелегальное предприятие выпускало десятки тысяч устройств за смену и поставляло продукцию по всей стране.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в ходе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили четыре полноценные производственные линии. На складах и в помещениях нашли около 600 тысяч многоразовых электронных сигарет, а также крупные партии химических компонентов, используемых для изготовления жидкостей.
Оперативные мероприятия прошли не только на самом производстве, но и в квартирах предполагаемых организаторов. К тому же изъяли наличные деньги — порядка двух миллионов рублей и около 400 тысяч долларов.
Лицензий на выпуск и продажу продукции у организаторов не было. Производство работало круглосуточно, а за одну смену сотрудники собирали до 75 тысяч электронных устройств. Готовую продукцию распространяли через нелегальные каналы сбыта в разных регионах России.
