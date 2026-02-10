В Приморье пьяный отец ударил ножом в сердце 11-летню дочь
В Приморском крае 61-летний мужчина напал с ножом на свою 11-летнюю дочь, когда она спала. Инцидент произошел в поселке Сибирцево, девочка получила тяжелые ранения и ее экстренно госпитализировали.
Как сообщили в прокуратуре региона, преступление отец совершил 4 февраля 2026 года. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, зашел в комнату к ребенку и нанес ей ножевые удары. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, суд заключил его под стражу на два месяца.
В министерстве здравоохранения Приморья уточнили, что девочку с ножевым ранением в области сердца доставили в Черниговскую центральную районную больницу. Врачи провели экстренную операцию, после чего ребенка поместили в реанимацию. Спустя два дня школьницу вертолетом санитарной авиации перевезли в Краевую детскую клиническую больницу № 1.
По словам главного врача учреждения, девочка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Ее состояние оценивается как стабильное, лечение продолжается, угрозы жизни сейчас нет.
