В Приморье пьяный отец ударил ножом в сердце 11-летню дочь

10 февраля 2026, 11:14

Фото: iStock/Makhbubakhon Ismatova

В Приморском крае 61-летний мужчина напал с ножом на свою 11-летнюю дочь, когда она спала. Инцидент произошел в поселке Сибирцево, девочка получила тяжелые ранения и ее экстренно госпитализировали.