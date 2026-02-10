Три женщины годами морили голодом и держали в клетке девочку

10 февраля 2026, 10:47

В США три женщины держали ребенка в клетке для собак

Фото: iStock/Motortion

В Северной Каролине трем женщинам предъявлены обвинения в жестоком обращении с шестилетней девочкой, которую они годами держали в собачьей клетке, морили голодом и подвергали пыткам. Об этом информирует издание People.