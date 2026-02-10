Три женщины годами морили голодом и держали в клетке девочку
В Северной Каролине трем женщинам предъявлены обвинения в жестоком обращении с шестилетней девочкой, которую они годами держали в собачьей клетке, морили голодом и подвергали пыткам. Об этом информирует издание People.
Инцидент произошел в декабре 2025 года. Полицейские прибыли на вызов в один из жилых домов, где нашли шестилетнюю девочку без сознания. Пострадавшую срочно доставили в больницу, но спасти ее не удалось. На момент обнаружения девочка весила всего 12,2 кг.
Следствие установило, что ребенок содержался в антисанитарных условиях тремя женщинами. На теле девочки были многочисленные травмы, включая переломы, ожоги и язвы, возникшие из-за длительного нахождения в грязных подгузниках. Другие дети, проживавшие в том же доме, сообщили, что пострадавшую часто запирали в клетке для собак и лишали еды.
Полицейские и социальные службы неоднократно посещали этот дом, получив за годы множество сигналов от соседей. Все трое подозреваемых — 61-летняя Сьюзан Робинсон, 51-летняя Тоня Макнайт и 22-летняя Террин Макнайт — арестованы, им отказано в освобождении под залог. Расследование продолжается.
