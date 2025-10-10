В Подмосковье приезжий оборудовал в квартире теплицу с коноплёй

10 октября 2025, 09:21

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали в деревне Глухово округа Красногорск 32-летнего приезжего из Краснодарского края за выращивание конопли. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, мужчина взял в аренду апартаменты в многоквартирном доме и оборудовал там теплицу с системой вентиляции и освещения для культивации наркосодержащих растений.





«В квартире полицейские обнаружили 28 кустов конопли, пакеты с семенами, удобрения, электронные весы, а также стеклянную банку и три пакета с растительным веществом», — говорится в сообщении.