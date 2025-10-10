В Подмосковье приезжий оборудовал в квартире теплицу с коноплёй
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Полицейские задержали в деревне Глухово округа Красногорск 32-летнего приезжего из Краснодарского края за выращивание конопли. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, мужчина взял в аренду апартаменты в многоквартирном доме и оборудовал там теплицу с системой вентиляции и освещения для культивации наркосодержащих растений.
«В квартире полицейские обнаружили 28 кустов конопли, пакеты с семенами, удобрения, электронные весы, а также стеклянную банку и три пакета с растительным веществом», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что растительное вещество является частями конопли. Мужчина рассказал, что выращивал её для собственного употребления.
Против задержанного завели уголовные дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». До суда мужчину оставили под арестом.