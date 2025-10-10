В Красноярске наркоман-рецидивист зарезал людей, чтобы сдать их вещи в ломбард
В Красноярске сотрудники Следственного комитета задержали местного жителя по подозрению в убийстве двух человек. Об этом сообщает Управление СК по региону.
В сентябре подозреваемый пришёл в квартиру к знакомой женщине на Новгородской улице и убил её. Тело жертвы он положил в ванну, а затем закидал тряпками и стульями. Погибшую обнаружила её мать, когда начала беспокоиться из-за отсутствия связи с дочерью.
Аналогичным образом мужчина расправился со своим товарищем в квартире на Джамбульской улице, где они какое-то время проживали вместе. Соседи погибшего обратились в правоохранительные органы после того, как из квартиры начал распространяться неприятный запах.
После каждого преступления подозреваемый забирал из квартир телефоны и бытовую технику, чтобы сдать вещи в ломбард. Задержанный ранее имел судимости и состоял на учёте как наркоман. Ему предъявили обвинение.
