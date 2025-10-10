В Красноярске наркоман-рецидивист зарезал людей, чтобы сдать их вещи в ломбард

10 октября 2025, 08:30

В Красноярске задержали мужчину по подозрению в двойном убийстве

Фото: Istock/Daniel Tadevosyan

В Красноярске сотрудники Следственного комитета задержали местного жителя по подозрению в убийстве двух человек. Об этом сообщает Управление СК по региону.