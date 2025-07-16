В Подмосковье приезжий украл из магазина более 40 пачек масла

16 июля 2025, 10:11

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Люберцах 33-летнего приезжего по подозрению в кражах сливочного масла из магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Росгвардейцы прибыли в один из супермаркетов, когда там сработала тревожная кнопка.





«На месте сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина сложил в рюкзак более 20 пачек сливочного масла и пошёл с набранным товаров на выход, минуя кассы. Росгвардейцы задержали похитителя и передали его полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.