В Киришах местный житель обстрелял подростка из пневматического ружья

16 июля 2025, 09:29

Фото: iStock/Savusia Konstantin

15 июля в Киришах произошел инцидент, в результате которого 51-летний местный житель был задержан за стрельбу в сторону 13-летнего подростка. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».