В Киришах местный житель обстрелял подростка из пневматического ружья
15 июля в Киришах произошел инцидент, в результате которого 51-летний местный житель был задержан за стрельбу в сторону 13-летнего подростка. Об этом пишет Telegram-канал «Конкретно.ру».
По информации полиции, в 11:20 на пульт дежурного поступило сообщение от несовершеннолетнего, что из окна второго этажа дома 9 по Советской улице неизвестный мужчина стреляет по нему.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали стрелка, который оказался газорезчиком нефтеперерабатывающего предприятия. В ходе обыска у него было изъято пневматическое ружье ИЖ-38. Как выяснили правоохранительные органы, мужчина выстрелил один раз в сторону подростка, однако, к счастью, никто не пострадал.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), стрелок был помещен в камеру. Известно, что ранее он уже имел судимость за неуплату алиментов. Расследование продолжается.
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