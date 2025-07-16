В Жуковском поймали серийного похитителя велосипедов

16 июля 2025, 09:09

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов с улиц подмосковного Жуковского, задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.





В полицию поступили заявления о краже от владельцев трёх велосипедов, которые были «припаркованы» в общественных местах на территории Жуковского. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.





«Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Его задержали по месте жительства», — говорится в сообщении.