В Жуковском поймали серийного похитителя велосипедов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Мужчину, подозреваемого в серии краж велосипедов с улиц подмосковного Жуковского, задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
В полицию поступили заявления о краже от владельцев трёх велосипедов, которые были «припаркованы» в общественных местах на территории Жуковского. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
«Оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 43-летний местный житель. Его задержали по месте жительства», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что перекусывал противоугонные тросы на велосипедах бокорезами. Украденное он продавал, а деньги тратил на личные нужды.
На время предварительного следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.