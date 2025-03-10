В Подмосковье приступают к весенней уборке дорожной сети

Марат Сибатулин (фото: пресс-служба правительства МО)
Подмосковные дорожники приступают к весенней уборке шоссе и улиц, все мероприятия должны быть завершены до конца апреля. Об этом доложил в ходе совещание губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Он сообщил, что в план весенней подготовки дорог входит девять видов работ, включая уборку смёта с прибордюрной части на 8 тысячах километров дорог, мойку 37 тысяч километров дорог и 12 тысяч километров дорожных ограждений, мойку и покраску 16 тысяч остановок, мойку и покраску 637 километров шумозащитных экранов, очистку 5 тысяч километров тротуаров, нанесение линейной разметки и разметки пешеходных переходов.
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«Поставлена задача завершить все эти работы до 1 мая», — сказал Марат Сибатулин.Кроме того, к этому сроку должны быть проверены и приведены в порядок все дорожные знаки и все мосты.
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Лев Каштанов