Спасатели эвакуировали 16 пассажиров из перевернувшегося под Ногинском автобуса
Работники двух пожарно-спасательных частей вместе с сотрудниками Федеральной противопожарной службы и Госавтоинспекции приняли участие в ликвидации последствий ДТП с автобусом у населённого пункта Стромынь Богородского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
Во вторник днём в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы. Они сообщили, что на дороге местного значения опрокинулся рейсовый пассажирский автобус «ЛИАЗ».
«На место аварии оперативно прибыли работники 259-й и 260-й пожарно-спасательных частей, сотрудники ФПС, ГАИ и скорой помощи. Огнеборцы оградили место ДТП дорожными конусами и во избежание возгорания отключили аккумуляторные батареи транспортного средства. С обочины, покрытой сухой травой, они смыли разлившиеся масло и топливо», – рассказал начальник пожарно-спасательной части Сергей Зобнин.
Одновременно спасатели эвакуировали из салона перевёрнутого автобуса 16 пассажиров. Одна женщина 1969 года рождения из-за полученных травм не могла передвигаться.
«Спасатели аккуратно извлекли пострадавшую, уложили на носилки и передали медикам. Женщину доставили в Центральную городскую больницу города Ногинска. Остальные пассажиры не пострадали, их отправили в город на попутном автобусе. В завершение спасательной операции работники противопожарно-спасательной службы убрали с проезжей части разбитые детали», – уточнил Зобнин.Ранее сообщалось, что в Богородском округе рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся.