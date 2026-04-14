Спасатели эвакуировали 16 пассажиров из перевернувшегося под Ногинском автобуса

14 апреля 2026, 21:49

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники двух пожарно-спасательных частей вместе с сотрудниками Федеральной противопожарной службы и Госавтоинспекции приняли участие в ликвидации последствий ДТП с автобусом у населённого пункта Стромынь Богородского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





Во вторник днём в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили очевидцы. Они сообщили, что на дороге местного значения опрокинулся рейсовый пассажирский автобус «ЛИАЗ».

«На место аварии оперативно прибыли работники 259-й и 260-й пожарно-спасательных частей, сотрудники ФПС, ГАИ и скорой помощи. Огнеборцы оградили место ДТП дорожными конусами и во избежание возгорания отключили аккумуляторные батареи транспортного средства. С обочины, покрытой сухой травой, они смыли разлившиеся масло и топливо», – рассказал начальник пожарно-спасательной части Сергей Зобнин.

«Спасатели аккуратно извлекли пострадавшую, уложили на носилки и передали медикам. Женщину доставили в Центральную городскую больницу города Ногинска. Остальные пассажиры не пострадали, их отправили в город на попутном автобусе. В завершение спасательной операции работники противопожарно-спасательной службы убрали с проезжей части разбитые детали», – уточнил Зобнин.