В Подмосковье привели в порядок 1800 пешеходных переходов у школ и детсадов
Более 1 800 пешеходных переходов, расположенных рядом со школами, гимназиями, лицеями, колледжами, техникумами и детскими садами, привели в порядок в Московской области перед началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
В список работ вошло обновление разметки, ремонт дорожных знаков, светофоров, ограждений и искусственных неровностей для принудительного снижения скорости.
«Комплекс этих мероприятий к началу учебного года проводят на дорогах Подмосковья ежегодно», — отметил глава Минтранса региона Максим Забелин.В министерстве уточнили, что на федеральных дорогах обновили 25 переходов, на региональных дорогах — 540 переходов, а на муниципальных дорогах — 1 265 переходов.