В Подмосковье привели в порядок 1800 пешеходных переходов у школ и детсадов

31 августа 2026, 14:46

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 1 800 пешеходных переходов, расположенных рядом со школами, гимназиями, лицеями, колледжами, техникумами и детскими садами, привели в порядок в Московской области перед началом учебного года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В список работ вошло обновление разметки, ремонт дорожных знаков, светофоров, ограждений и искусственных неровностей для принудительного снижения скорости.





«Комплекс этих мероприятий к началу учебного года проводят на дорогах Подмосковья ежегодно», — отметил глава Минтранса региона Максим Забелин.