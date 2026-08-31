В Лобне проверили готовность школьных автобусов к новому учебному году
Техническое состояние школьных автобусов проверили сотрудники Госавтоинспекции в округе Лобня в преддверии 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Специалисты осмотрели тормозные системы, рулевое управление, износ протекторов шин и фары.
«Особое внимание автоинспекторы уделили исправности систем безопасности, тахографов и навигационных модулей системы ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.Кроме того, в ходе осмотров сотрудники ГАИ проверили документы по прохождению машинами техосмотра.
Ранее сообщалось, что в селе Липицы округа Серпухов завершили капитальный ремонт школы. Работы в здании общей площадью более 3 200 квадратных метров провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Московской области.