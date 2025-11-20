В Петербурге пьяная мать задушила новорожденную дочь и спрятала ее тело в диване
Жительница Санкт-Петербурга расправилась с новорожденной дочерью и скрылась. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
По версии следствия, все произошло ночью 7 ноября. Сначала мать младенца выпила, а затем задушила его. Совершив убийство, она положила тело в сумку и спрятала его в диване, после чего покинула квартиру.
Вечером 19 ноября домой вернулся отец ребенка и обнаружил дочь без признаков жизни. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК.
Ранее сообщалось, что в Воскресенске осудят мужчину, убившего сожительницу в пьяной ссоре.
Читайте также: