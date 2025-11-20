Достижения.рф

В Петербурге пьяная мать задушила новорожденную дочь и спрятала ее тело в диване

Жительница Санкт-Петербурга расправилась с новорожденной дочерью и скрылась. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.



По версии следствия, все произошло ночью 7 ноября. Сначала мать младенца выпила, а затем задушила его. Совершив убийство, она положила тело в сумку и спрятала его в диване, после чего покинула квартиру.

Вечером 19 ноября домой вернулся отец ребенка и обнаружил дочь без признаков жизни. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 105 УК.

