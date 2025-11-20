Достижения.рф

Личинки в супе и волосы в котлетах: студенты массово отравились в столовой российского колледжа

SHOT: 19 студентов отравились едой в столовой колледжа в Сургуте
В Сургутском политехническом колледже произошло массовое отравление. Об этом сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА».



По его данным, всего за помощью к медикам обратились 19 человек, несколько из них госпитализировали. Студенты жаловались на качество еды: предположительно, в супах они находили личинки, а в котлетах — волосы. Накануне в столовой подавали мясные блюда.

Предполагается, что отравление вызвала кишечная или ротавирусная инфекция. Сейчас все обстоятельства выясняют местные ведомства. Прокуратура начала проверку.

Ранее сообщалось, что шесть детей и восемь взрослых госпитализировали с кишечной инфекцией в Махачкале.

Лидия Пономарева

