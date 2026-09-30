В Подмосковье продлили отмену согласования облика нежилых строений

30 сентября 2026, 18:02

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Временную меру поддержки предпринимательства, состоящую в отмене согласования архитектурно-градостроительного облика (АГО) нежилых строений площадью менее полутора тысяч квадратных метров, продлили в Московской области до 1 января 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.





Согласования архитектурно-градостроительного облика не требуется и при строительстве автозаправочных станций, индивидуальных гаражей и линейных объектов.





«Получать согласование АГО не нужно и для возведения индивидуальных жилых домов и блокированных жилых домов, если в ряду их не больше двух», — отмечается в сообщении.