Юрист раскрыл новый способ мошенничества в домовых чатах
В последние месяцы наблюдается стремительный рост случаев обмана в домовых чатах многоквартирных домов, создаваемых для обмена информацией, взаимодействия жильцов между собой и с представителями управляющей компании.
Об этом «Газете.Ru» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов. Он подчеркнул, что наиболее распространенный прием мошенников — рассылка поддельных квитанций за коммунальные услуги, где вместо реквизитов УК указаны счета преступников.
Эксперт объяснил, что злоумышленники используют готовые инструменты автоматизированного клонирования сайтов. Таким образом они создают фишинговые ресурсы с минимальным набором функций и возможностью оплаты — клоны официальных порталов УК или ТСЖ.
Также преступники размещают в подъездах QR-коды с приглашением вступить в чат или принять участие в голосовании о срочном ремонте. Отсканировав код, жильцы оказываются на ресурсе злоумышленников. Объявления якобы от активистов ТСЖ маскируются под реальные аккаунты, поэтому люди узнают о списаниях только через несколько дней, просматривая банковские выписки, резюмировал Виноградов.
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