28 июля 2025, 13:26

Юрист Виноградов: мошенники подделывают квитанции за коммуналку

Фото: Istock / Tero Vesalainen

В последние месяцы наблюдается стремительный рост случаев обмана в домовых чатах многоквартирных домов, создаваемых для обмена информацией, взаимодействия жильцов между собой и с представителями управляющей компании.