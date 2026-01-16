В Подмосковье продолжается строительство крупной школы на 1100 мест

16 января 2026, 16:36

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В регионе идет возведение новой общеобразовательной школы, финансируемой из бюджета в рамках госпрограммы по строительству социальных объектов. На объекте выполняются внутренние отделочные работы, монтаж инженерных коммуникаций, а также установка технологического оборудования пищеблока, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Комплекс рассчитан на 1100 учащихся: блок начальной школы рассчитан на 400 мест, основной — на 700. Площадь здания составит около 30 тыс. кв. м. Помимо стандартных классов, в школе предусмотрены кабинеты естественно-научного профиля, мастерские по обработке ткани, дерева и металла, актовый зал на 400 мест, библиотечно-информационный центр, столовая на 550 учеников и универсальные спортивные залы.



На прилегающей территории создадут игровые и спортивные зоны, площадку для общешкольных мероприятий и места для отдыха. Проект предполагает комплексное благоустройство и озеленение.